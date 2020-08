Caem: in piazza la “crono” del Circuito Chienti – Potenza

Il Circuito del Chienti e Potenza, manifestazione rievocativa promossa dal Caem, il Circolo automotoveicoli d’epoca marchigiano, conferma la speciale “crono” in Pazza del Popolo per domenica 30 agosto nell’ambito della “due giorni” che riproporrà lo storico circuito Tolentino – San Severino, passando per Serrapetrona, Caccamo e Belforte del Chienti in un giro unico e appassionante sulle strade percorse negli anni Venti.

Giunto alla sua 23^ edizione l’appuntamento rimetterà in moto le gloriose “due ruote” e i sidecar costruiti entro il 1950, con l’ammissione di esemplari costruiti entro il 1965 se di particolare interesse storico.

La vigilia della crono settempedana sarà animata dalle iscrizioni e dal check di sabato 29 all’Abbazia di Fiastra e dal giro turistico fino a Loro Piceno e al Parco archeologico di Urbisaglia. La giornata di domenica sarà dedicata alla rievocazione su due giri del percorso storico con partenza da Piazza della Libertà a Tolentino. Ma una delle due sezioni di rilevamenti cronometrici, da ripetere per ogni giro, si terrà in piazza a San Severino; l’altra invece ci sarà nel centro di Serrapetrona.

Piazza del Popolo, dunque, si appresta ad accogliere la carovana del Caem tra i colori e gli incanti del giardino all’aperto “Fiori, colori e profumi delle nostre tradizioni” che rimane allestito sulla piattaforma fine alla fine di settembre. L’arrivo delle moto è previsto intorno alle 9.45, alla conclusione del primo giro, e poi alle 11.30, al termine del secondo giro, ma i preparativi inizieranno alle ore 8.30. La manifestazione si concluderà alle 12.30.