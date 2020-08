‘Ripartiamo insieme’: fino al 4 settembre c’è l’English Camp

Gli spazi del Museo del Territorio ospitano da lunedì 24 agosto, e fino al 4 settembre, l’iniziativa English Camp San Severino Marche.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni saranno coinvolti da un tutor madrelingua in un corso che permetterà di perfezionare e migliorare l’inglese al di fuori dell’aula scolastica, ma anche di usare l’inglese come lingua di comunicazione in situazioni di vita reale e interattiva. Ottanta ore d’inglese divise tra lezioni in classe e attività di squadra all’aperto che si concluderanno con un final show l’ultimo venerdì. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3246306770 oppure si può inviare una mail a jrjmclean@hotmail.co.uk

The English Camp San Severino Marche rientra nell’ambito delle iniziative del progetto “Ripartiamo insieme”, un cartellone di proposte e di centri estivi elaborato dal Comune con la collaborazione di diverse associazioni, settempedane e non, che ha coinvolto in questo periodo post lockdown bambini, adolescenti ma anche anzian