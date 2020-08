L’aiuto delle forze dell’ordine contro truffe, raggiri e furti

Estate, tempo di vacanze, ma anche di cattive azioni da parte dei soliti malintenzionati. Soprattutto nei confronti di chi, come le persone anziane, si trova troppo spesso solo e indifeso. Nell’ambito della campagna preventiva promossa dall’Arma dei Carabinieri “Non ti conosco? Non apro! Chiamo il 112”, il Circolo ricreativo pensionati ha ospitato un incontro informativo dedicato al tema delle truffe. L’iniziativa è stata promossa grazie alla collaborazione del Comune e del Comando stazione territoriale dei Carabinieri. Ha parlato a soci e anziani il comandante Massimiliano Lucarelli. Presenti all’incontro anche il sindaco Rosa Piermattei e il presidente del Circolo, Francesco Borioni.

Tanti i consigli forniti per evitare i furti nelle abitazioni, i furti con destrezza come quelli che usano tecniche simili all’abbraccio, ma anche le truffe telefoniche, quelle online. L’attenzione del pubblico è stata particolarmente alta. Alcuni fra i partecipanti hanno portato anche la propria esperienza personale.

Il messaggio delle istituzioni: nelle forze dell’ordine si può sempre trovare un aiuto. E’ per questo che episodi sospetti, tentativi di truffa e azioni dubbie vanno sempre segnalate al “112” e ai numeri di pubblica assistenza.