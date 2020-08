Niente festa a Cesolo per il centenario di Santa Margherita

Quest’anno, a causa del Covid-19, la Festa di Santa Margherita avrà solo un programma religioso. Non ci saranno quindi la tradizionale Sagra della ceca, né le altre iniziative di intrattenimento legate ai festeggiamenti in onore della santa.

Peraltro, proprio in questo 2020 ricorre il centenario della festa, una delle più antiche di San Severino. La ricorrenza, infatti, risale al 1920 quando – per volere di don Luigi Tamagnini – l’urna di Santa Margherita venne trasferita dalla chiesa di San Domenico a Cesolo, paese in cui era nata.

“Ci affidiamo in questo momento alla nostra patrona – dice Sabrina Piantoni, presidente del Comitato di frazione – affinché ci protegga e ci aiuti ad organizzarci al meglio per il prossimo anno”.

Questi gli appuntamenti.

Sabato 29 agosto: alle 21, messa all’aperto nella piazzetta della chiesa (con l’obbligo di indossare la mascherina).

Domenica 30 agosto: alle 10.30, messa nella piazzetta della chiesa (sempre con l’obbligo della mascherina). A seguire (ore 13) pranzo al ristorante Villa Berta aperto a cesolani, amici e conoscenti (menu 30 euro adulti e 15 euro bambini; prenotazioni entro il 26 agosto ai numeri 338 2026378 o 338 4341003).