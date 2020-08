Alessandro Ciampaglia torna a casa: giocherà con l’Halley

La Vigor Halley Matelica, in vista del prossimo campionato di basket in serie C gold, ha raggiunto l’accordo con il giocatore Alessandro Ciampaglia per la stagione 2020-2021. Nello scorso campionato giocava nelle file del Pescara. E’ nato nel 1996 ed è un centro di 2 metri e 3 centimetri. Pure lui, come “Sghi” Vissani, è di San Severino.

A livello agonistico Alessandro Ciampaglia è cresciuto nel settore giovanile dell’Aurora Jesi, dove è rimasto fino alla stagione 2015-2016, alternandosi fra presenze nella compagine di A2 e “gavetta” in C silver assieme al quintetto del Tolentino. Poi, l’anno successivo ha avuto l’opportunità di giocare la serie B con il Cus Ionico e quindi con la Stella Azzurra Viterbo, mettendo così piede – per la prima volta – in un parquet della “cadetteria”. Molto positiva per lui è stata l’annata 2017-2018, quando ha indossato le casacche di Liburnia (serie B) e Falconara (serie C silver da 13 punti a partita, con 4 presenze). Ma la consacrazione è arrivata nel campionato seguente con la divisa di Vasto, formazione nella quale ha concluso una stagione da 8.1 punti di media, trovando continuità di gioco. Prima del lockdown, il centro ha accumulato 12.6 punti di media con la Torre Spes e, adesso, la società matelicese è pronta ad accoglierlo a braccia aperte, “augurandogli il meglio per la prossima stagione”.