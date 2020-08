Tiro all’Elica, tripudio Italia agli Europei: Molinari vince l’oro

Si è concluso con un tripudio di medaglie per l’Italia il 52° Campionato d’Europa di Elica, specialità non olimpica del tiro a volo, disputato sui campi di Esztergom, in Ungheria. Gli azzurri hanno vinto l’oro negli Junior, nelle Ladies, nei Master, nei Senior e nei Veterani, nonché l’argento e il bronzo nella Classifica assoluta.

Andando per ordine, il primo oro è stato dello Junior Lorenzo Coletti, padovano di Camposampiero, impostosi con 27/30 sull’ungherese Mark Kemeny (26/30) e sul compagno di squadra Giantonio Ilacqua (25/30).

Tra le Ladies, la nuova campionessa europea è la messinese Emanuela Barillà, che con 29/30 si è presa l’oro davanti all’altra azzurra Paola Tattini, argento con 27/30. Bronzo per l’ungherese Juhasz Lenke con 26/30.

Tutto italiano il podio dei Master, con Giancarlo Serra, emiliano di Castelfranco, oro con 29/30, Alberto Olivieri argento con 26/30 e Mauro Casalini bronzo con 23/30.

Curiosa la gara dei Senior, perché a vincerla è stato il ct della Nazionale (quindi un vero e proprio ‘allenatore-tiratore’) Sebastiano Molinari di San Severino, oro con 29/30. Dietro di lui, a una sola elica di distacco, l’altro italiano Franco Tassinari; bronzo al ceco Vaclav Veverka.

Sono stati i tre italiani Barillà, Molinari e Serra a giocarsi il podio della classifica Assoluta insieme all’ungherese Zoltan Ifj.Szakacs, che ha conquistato il titolo con 29/30 +5 +7.

Secondo agli shoot-off Giancarlo Serra, (29/30 +5 +6) e terza Emanuela Barillà (29/30 +5 +2). Quarto posto per Molinari con 29/30 +4.