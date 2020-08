Non si balla, ma la festa al Rione Di Contro è confermata

Mercoledì 19 agosto inizia al Rione Di Contro la tradizionale festa estiva organizzata dal Comitato di quartiere. Andrà avanti fino a domenica 23 agosto, anche se l’ultima ordinanza del Governo, che sospende le attività del ballo in tutt’Italia fino al prossimo 7 settembre, costringe i promotori a rimodulare un po’ il programma delle serate.

Ci saranno, dunque, gli stand gastronomici, la pesca di beneficenza e il gioco della ruota, ma non verrà montata la pista da ballo.

Siamo – come noto – nello spazio verde di via D’Alessandro, all’aperto, dove si potrà accedere con la mascherina (dalle ore 18) e seguendo tutte le precauzioni previste dall’emergenza sanitaria ancora in atto.

Le serate danzanti si trasformeranno così in spettacoli musicali, con le orchestre già prenotate che saliranno comunque sul palco di San Severino per intrattenere i presenti sulle note dei loro repertori.

Confermata la commedia dialettale di giovedì 20 agosto, “Che macellu”, messa in scena dalla compagnia “Il tiaeffe” di Fermo, così come confermato è il karaoke di venerdì sera.

Ecco in sintesi il programma.

Mercoledì 19 agosto: alle 21, suona l’orchestra di Roberto Carpineti.

Giovedì 20 agosto: alle 21, commedia dialettale “Che macellu”, messa in scena dalla compagnia “Il tiaeffe” di Fermo per la regia di Graziano Ferroni.

Venerdì 21 agosto: alle 22, karaoke. A seguire “serata giovani”.

Sabato 22 agosto: alle 21, serata con Max e Serena, “Gruppo italiano”.

Domenica 23 agosto: ore 21, musica con l’Orchestra Vincenzi.