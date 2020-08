Beach volley: dall’1 al 5 settembre il 2° TorneONE ignorante

In collaborazione con il Comitato del Rione Settempeda e la società sportiva San Severino Volley, dall’1 al 5 settembre – sponsorizzata dall’Avis di San Severino – torna la seconda edizione del TorneONE ignorante di beach volley presso il campo in via Padre Giuseppe Zampa.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto dei criteri anti-Covid e sarà aperta a ragazze e ragazzi dai 14 anni in su. La quota di iscrizione è di 10 euro a testa e le iscrizioni chiuderanno il 31 agosto. Per iscriversi al TorneONE basterà inviare un messaggio all’omonima pagina Instagram (torneoneignorante_ufficiale) o chiamare al numero 3396278632.

“Ci auguriamo di replicare il successo dello scorso anno – sottolineano gli organizzatori –, continuando a divulgare il messaggio che lo sport, l’amicizia e il sano svago giovanile, condito con innocente “ignoranza provinciale”, sono le fondamenta di una solida civiltà per il futuro che ci spetta”.