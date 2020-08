Basket: il ReSole s’inchina al cospetto dei ‘fantastici quattro’

Grande soddisfazione per i 4 settempedani – Mario Fucili, Ruggero Ortenzi, Riccardo Della Rocca e Alessandro Potenza – che hanno vinto da imbattuti il torneo di 3 contro 3 organizzato dalla Pallacanestro Civitanovese presso il ReSole Club.

Nella finale, disputatasi domenica 16 agosto, i ragazzi dell’Amatori Basket San Severino hanno battuto la formazione The Last Dance.