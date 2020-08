Berta, impianto fotovoltaico di 34 ettari: stop dalla Provincia

La Provincia ha deciso di assoggettare a “Via” (Valutazione di impatto ambientale) il progetto presentato dalla ditta Ecomarche 2 srl di Milano per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 28 MWp in località Berta nel Comune di Treia, al confine con San Severino.

L’impianto proposto e la sua notevole estensione complessiva di ben 34 ettari produrrebbero un enorme danno a un’area agricola, nonché un grave degrado del territorio, dal grande valore paesaggistico e ambientale, ancora integro.

“Il fotovoltaico è sicuramente un’importante risorsa da utilizzare per creare energia rinnovabile, ma va realizzato nei luoghi idonei e nelle aree già urbanizzate – dichiara il presidente della Provincia, Antonio Pettinari – e quindi compromesse ai fini agricoli, quali gli edifici pubblici e privati, le aree commerciali e i capannoni industriali. Le fonti rinnovabili dobbiamo usarle senza compromettere le risorse straordinarie rappresentate dal nostro paesaggio, dalla nostre risorse e dalle tipicità. Per questo dobbiamo evitare il consumo ulteriore del suolo”.

La Provincia ritiene che, oltre al notevole impatto sulla componente paesaggistica, peraltro difficilmente mitigabile, il progetto sarebbe ulteriormente dannoso in quanto interesserebbe un’area oggi caratterizzata da produzioni agricolo-alimentari di qualità, e quindi non idonea per l’installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi della vigente normativa regionale (Deliberazione amministrativa n. 13/2010).

La decisione assunta dalla Provincia è coerente con gli indirizzi adottati per tali tipologie di intervento dal Consiglio provinciale, essendo emersi già in fase istruttoria evidenti profili di incompatibilità con le esigenze di tutela ambientale indicate per la zona dal vigente Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata.