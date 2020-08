“Sghi” Vissani resta alla Vigor Matelica in serie C gold

La Vigor Halley Matelica (serie C gold) conferma per la prossima stagione la guardia/ala Samuele Vissani. Un legame che continua ancora, fortemente voluto da entrambe le parti, così come nelle ultime quattro annate: “Sghi” si appresta a indossare la maglia del Matelica per la quinta stagione consecutiva, a testimonianza di un attaccamento non indifferente.

In 113 partite in canotta biancorossa, condite da 10 punti di media, il suo apporto alla causa è stato sempre fondamentale: mano morbidissima, intensità in entrambi i lati del campo e un grande atletismo fanno di Samuele un asso nella manica per coach Cecchini.

“Ci siamo cercati fin da subito e, nonostante avessi ricevuto altre offerte importanti, non ho avuto dubbi sulla scelta finale: sono molto felice di giocare ancora alla Vigor”, ha detto il giocatore settempedano dopo la firma del contratto.