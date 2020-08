In Piazza del Popolo il ritorno del Gran galà della moda

Torna il Gran galà della moda. E lo farà in grande stile, sabato 29 agosto (ore 21.30), in Piazza del Popolo sotto la direzione artistica di Marco Moscatelli e la regia di Chiara Nadenich.

Cambia dunque la location – non più Villa Collio – ma rimane il fascino di una serata dedicata alla moda, alla bellezza e alla città di San Severino. L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore Jacopo Orlandani, viene organizzato da Comune e Associazione delle Attività produttive con la collaborazione di Confartigianato Imprese Macerata. Sarà sicuramente un’importante vetrina per le produzioni locali e per chi opera nel settore manifatturiero.

Nei prossimi giorni si conosceranno i dettagli della manifestazione, ma intanto l’appuntamento va ad arricchire il calendario delle iniziative agostane ospitate nell’inedito “giardino” fiorito di Piazza del Popolo.

Presenterà la serata Marco Moscatelli: al suo fianco ci sarà la nota Barbara Chiappini, conduttrice della prima edizione del Gran galà della moda, che si svolse nel 2004 a Villa Collio per iniziativa dell’allora Amministrazione guidata da Fabio Eusebi.