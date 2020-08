Europei di Elica in Ungheria: ‘Seb’ Molinari guida gli azzurri

È in viaggio in queste ore, destinazione Ungheria, la rappresentativa italiana di Elica che parteciperà al 52° Campionato europeo, in programma a Esztergom per il prossimo fine settimana. Quindici i tiratori italiani convocati dal Commissario tecnico Giuseppe Rodenghi che non prenderà parte alla trasferta: al suo posto, nel ruolo di Responsabile tecnico della squadra, c’è il settempedano Sebastiano Molinari. La competizione si apre giovedì 13 agosto con la Coppa del Presidente (12 eliche); venerdì 14 agosto sarà la volta del Gran Prix d’Elica di Ungheria (20 eliche), mentre sabato 15 e domenica 16 si entrerà nel vivo dell’Europeo (30 eliche), giunto quest’anno alla cinquantaduesima edizione.

A causa della pandemia, la competizione ha fatto registrare un limitato numero di adesioni: gli ultimi dati Fitasc fanno registrare ventisette partecipanti iscritti provenienti da Italia, Francia e Repubblica Ceca, ai quali andranno aggiunti i tiratori ungheresi le cui iscrizioni si stanno ancora raccogliendo presso il Comitato organizzatore dell’evento.

“Sarò sempre in contatto con la squadra italiana – ha detto coach Rodenghi alla viglia della partenza -. Si tratta indubbiamente di una gara non facile, proprio per il contesto mondiale in cui si svolge. Grande attenzione, concentrazione e prudenza, non solo sul campo ma anche fuori: questo ho richiesto ai miei ragazzi, che sono certo daranno il meglio su tutti i fronti”.

Gli fa eco Molinari: “Siamo determinati a dare il massimo, anche se gli avversari saranno in numero minore rispetto alle aspettative. Sarà per noi una prova importante prima del mondiale di ottobre a Ghedi”.

“Auguro un buon viaggio prima e un in bocca al lupo poi alla nostra squadra, portavoce dei nostri valori tiravolistici e promotrice anche del Campionato del mondo di Ghedi – ha commentato il presidente federale Luciano Rossi -. Li aspettiamo di ritorno con meritati successi, che sono certo sapranno conquistare in pedana, ma anche con i comportamenti e con i valori che ognuno di loro ha saputo dimostrare”.

La squadra azzurra di Elica

Men: MOLINARI Sebastiano di San Severino Marche; MONTAGNA Stefano di Monte Cerignone; TASSINARI Franco di Faenza.

Ladies: BARILLÀ Emanuela di Messina; CAMICIOLA Silvia di Narni; RANDI Silvia di Riolo Terme; TATTINI Paola di Ozzano dell’Emilia.