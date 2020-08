Dopo Ferragosto la Festa al rione Di Contro: sarà plastic free e con misure anti-Covid

Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto si tiene la tradizionale Festa del rione Di Contro. Il presidente del Comitato di quartiere, Stefano Stefanelli, e i suoi collaboratori hanno ragionato a lungo sull’opportunità o meno di organizzarla anche quest’anno, in tempi di minaccia da Covid-19, ma alla fine hanno deciso di procedere nel rispetto di tutte le normative vigenti, “per essere presenti nella comunità e sperare di uscire al più presto da questa situazione di paure”. L’evento si svolgerà all’aperto, come sempre nel giardino di via D’Alessandro; ci saranno gli intrattenimenti e la buona cucina, il gioco della ruota e la pesca di beneficenza, nonché il wi-fi gratuito in tutta l’area della festa. Inoltre, come già lo scorso anno, la manifestazione sarà plastic free nel rispetto anche dell’ambiente. Gli addetti ai lavori indosseranno la mascherina, mentre per il ballo sono valide le regole già in vigore nei locali pubblici. Gel igienizzante per le mani obbligatorio alla pesca, così come il distanziamento ai tavoli, se richiesto. All’ingresso della festa saranno comunque ben evidenziate tutte le attenzioni e le regole da seguire “per difendersi e non diffondere un nemico invisibile”, come sottolinea lo stesso presidente Stefano Stefanelli. Il Comitato viene seguito, per la normativa anti-Covid, dal medico del lavoro, dottor Mauro Corvatta.

Il programma

Mercoledì 19 agosto: alle 21, suona l’orchestra di Roberto Carpineti.

Giovedì 20 agosto: alle 21, commedia dialettale “Che macellu”, messa in scena dalla compagnia “Il tiaeffe” di Fermo per la regia di Graziano Ferroni. Poi, alle 23.30, la serata prosegue con il DJ Pelo.

Venerdì 21 agosto: alle 22, karaoke; a seguire Trinità Studio presenta “Di Contro Trap Show” con DJ Set Jann Llambi e Junior G.

Sabato 22 agosto: alle 21, serata con Max e Serena, “Gruppo italiano”.

Domenica 23 agosto: ore 21, musica e ballo con l’Orchestra Vincenzi.

Per quanto riguarda la parte gastronomica, predisposta grazie alla cucina da campo messa a disposizione del Comitato dall’associazione “Macerata soccorso, è possibile degustare menu tipici ogni sera, da mercoledì a domenica. In più, dalle 22, ci sarà anche la pizza. Infine, per domenica è previsto anche il pranzo. Nei volantini in distribuzione è stato riportato il QR Code con tutti i menu della festa.

Il Comitato ringrazia tutta l’Amministrazione comunale per il sostegno e la fiducia, nonché la Pro loco di Gagliole e il Comune di Camerino per la collaborazione.