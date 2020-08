Regionali: Tiziana Gazzellini in corsa con Fratelli d’Italia

Il 20 e 21 settembre si vota per il Referendum, per le Regionali e in alcuni Comuni (come Macerata) pure per le Amministrative. Fra i candidati in corsa per il Consiglio regionale delle Marche troviamo anche la settempedana Tiziana Gazzellini: è nella lista provinciale di “Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli d’Italia, a sostegno del candidato presidente del centro-destra Francesco Acquaroli.

Nata e cresciuta a San Severino, Tiziana Gazzellini è titolare, dal 1992, di uno studio di consulenza e servizi assicurativi. La sua sede elettorale è presso la sezione Fratelli d’Italia di San Severino, all’incrocio di viale Eustachio.

“Per amore della mia Terra ho sentito il dovere di rispondere al grido di aiuto che da tempo il Territorio montano rivendicava – sottolinea Tiziana Gazzellini -. I colori della nostra Terra ci riscaldavano il cuore, ma negli ultimi anni la voce di dolore è dilaniante: siamo stati lasciati soli, in balia delle devastanti ferite del terremoto, senza nessun punto di riferimento, privati di servizi essenziali, come quelli relativi alla sanità, con promesse disattese, ma soprattutto senza progetti concreti e infrastrutture confacenti allo sviluppo del Territorio, così come le piccole imprese e i commercianti ignorati dai fantomatici codici Atecori e dai nostri governanti, costretti a reinventarsi e sostenersi solo con le proprie forze. Il mio impegno è proprio a difesa di queste categorie e delle loro problematiche: il nostro Territorio è la mia priorità”.