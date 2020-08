Alle “Regionali” la Lega ricandida Luigi Zura Puntaroni

Si avvicinano le elezioni regionali e anche la Lega ha scoperto le sue carte. Lo ha fatto a Macerata con l’intervento del leader nazionale Matteo Salvini, che ha fatto un tour nelle Marche. Tra i candidati si contano le conferme di quattro consiglieri uscenti: Zaffiri, Carloni, Malaigia e il settempedano Luigi Zura Puntaroni. Nel Maceratese sono in lista anche Filippo Saltamartini, ex senatore e oggi vicesindaco di Cingoli, Renzo Marinelli, sindaco di Castelraimondo, Anna Menghi, già sindaco di Macerata, nonché la giornalista Emanuela Addario e Maika Gabellieri per la costa. La Lega fa parte della coalizione di centro-destra che sostiene Francesco Acquaroli come candidato presidente della Regione.

Dunque, per Zura si tratta di una riconferma, tanto che – in questa “calda” vigilia elettorale – il suo nome non è stato mai in discussione nel novero dei possibili candidati al Consiglio regionale.