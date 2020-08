Settempeda e Matelica a braccetto per settore giovanile

La Settempeda e il Matelica hanno stretto un rapporto di affiliazione allo scopo di un migliorare e progredire reciprocamente.

Alla presenza dei dirigenti della Settempeda, Andrea Cruciani e Marco Crescenzi, rispettivamente responsabile del settore giovanile e presidente, con il responsabile del Matelica, Alberto Virgili, è stato siglato l’accordo che legherà in esclusiva le Società per la prossima stagione sportiva.

Il progetto si svilupperà con attività, incontri, stage ed eventi di formazione per dare un valore aggiunto alla collaborazione, con la possibilità per i ragazzi e i tecnici di accrescere il loro bagaglio personale, attraverso camp, allenamenti e percorsi di aggiornamento tecnico condivisi.

“Sarà un bel percorso da affrontare insieme – ha dichiarato Virgili – visto che con la Settempeda ci sono stima e fiducia reciproca ed entrambe le realtà sono animate da tanta voglia di far bene. Quella con i biancorossi sarà l’unica affiliazione del Matelica per questa stagione, una scelta esclusiva che crediamo possa essere vantaggiosa per entrambe le parti in causa”.

Soddisfatti anche i dirigenti della Settempeda. “Un rapporto – hanno dichiarato Cruciani e Crescenzi – che apre scenari interessanti per il presente e per il futuro. Il fatto che un club professionistico blasonato come il Matelica abbia riconosciuto organizzazione, strutture, qualità degli istruttori e giovani interessanti nella Settempeda ci rende orgogliosi. Il nostro progetto dedicato al settore giovanile e l’ottimo lavoro svolto con i ragazzi in questi cinque anni di attività si stanno consolidando sempre più e rappresentano un ottimo viatico per il futuro”.