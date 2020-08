Mercato di nuovo in piazza, gli “alimentari” a San Domenico

Da domani, 8 agosto, le bancarelle del mercato settimanale del sabato ritorneranno in Piazza del Popolo. Una precedente ordinanza lo spostava nell’area della stazione ferroviaria perché fino al prossimo 27 settembre la piazza di San Severino ospita il grande giardino all’aperto “Fiori, colori e profumi delle nostre tradizioni”. Tuttavia, è stato possibile verificare che la presenza delle bancarelle è compatibile – a livello di spazi e sicurezza – con l’allestimento di piante e fiori realizzato sopra la piattaforma, nonché con il cantiere post sisma che in queste settimane interessa un grande palazzo dei “portici”. Da qui la decisione del Comune di riportare il mercato nell’ovale cittadino. Tuttavia, rimarranno nel parcheggio di San Domenico – come già previsto e indicato – le bancarelle per la vendita di generi alimentari e ortofrutticoli da parte di esercenti su aree pubbliche del settore alimentare insieme a quelle dei produttori agricoli assegnatari di posteggi in forma permanente e dei partecipanti al mercato di “Campagna amica” di Coldiretti.