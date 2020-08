Calcetto: arrivano Manasse e Balestra, si riparte il 24 agosto

Il frizzante mercato del Serralta calcio a 5 non si è fermato ai primi eccellenti acquisti, tanto che sono state concluse altre due operazioni. Arrivano infatti Lorenzo Balestra e Marco Manasse. Un’estate da protagonista per la dirigenza settempedana che ha voluto rinforzare notevolmente il gruppo andando a costruire uno “squadrone” che potrà dire la sua nel prossimo torneo (date della ripartenza: 2 ottobre Coppa Italia, 11 ottobre campionato) giocando da protagonista e probabilmente per obiettivi importanti. La palla ora passa al riconfermato mister Sileoni e ai suoi ragazzi che dovranno dimostrarsi all’altezza di una squadra forte sulla carta e che, come detto, potrà contare anche sugli ultimi arrivati.

Lorenzo Balestra, treiese, classe 95’, arriva dal Moscosi dopo aver militato nel Passo Treia e, soprattutto, nel Grottaccia (C1). Ruolo laterale (può fare anche il centrale d’attacco), e buona propensione al gol, Balestra sarà una carta preziosa da usare nelle alternanze di uomini che saranno necessarie in un torneo dispendioso e di alto livello.

Marco Manasse, invece, affronta una nuova esperienza. Il neo gialloblù arriva dal calcio a 11 e si getta con entusiasmo e voglia di fare nella nuova disciplina. Manasse è il classico pivot, ossia il giocatore che stazione nell’area avversaria facendo da riferimento per la manovra e per i compagni. L’esperienza, maturata in tante stagioni con la maglia del Serralta calcio e con lo Sforzacosta (l’anno scorso), e le indubbie qualità tecniche potranno tornare sicuramente utili alla formazione gialloblù.

Nel mezzo delle trattative di mercato lo staff dirigenziale ha trovato il tempo per il primo atto ufficiale della nuova stagione, ovvero una serata a cui hanno partecipato giocatori, dirigenti e tecnici. Al termine della piacevole rimpatriata è stata fissata la data della ripresa agonistica, cioè lunedì 24 agosto giorno in cui il Serralta si ritroverà per iniziare la preparazione pre-campionato.

Roberto Pellegrino