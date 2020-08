Calcetto, ancora un colpo di mercato: ecco Nicola Ciriaco

Il Serralta calcio a 5 sembrava aver concluso il discorso delle “new entry” e, invece, ecco arrivare l’ennesimo colpo del suo scoppiettante mercato. A poche ore dalle ultime due ufficialità, infatti, il club gialloblù inserisce un’altra tessera nel proprio mosaico che sta diventando sempre più di valore. E’ Nicola Ciriaco (classe ’86) il quinto volto nuovo del Serralta, che vanta una grande esperienza dovuta alla militanza in serie D e in C2.

Il neo gialloblù in carriera ha vestito principalmente le maglie del Moscosi (4 stagioni) e del Passo di Treia (ben 7 stagioni), squadra di provenienza e ultima in cui ha giocato. Ciriaco giostra da centrale arretrato e sarà un elemento utilissimo per la retroguardia di Sileoni che mai come nel prossimo torneo potrà sfruttare un organico di livello, di qualità e con potenzialità molto interessanti. A questo punto la rosa sembra davvero fatta e completa per uomini e per ruolo e ora non resta che vedere in azione il nuovo Serralta che inizierà il lavoro atletico nell’ultima settimana di agosto.

Roberto Pellegrino