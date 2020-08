Post sisma: torna interamente agibile palazzo di via Garibaldi

Cinque abitazioni, lo storico panificio Allegretto (aperto fin dal 1924) e un locale artigianale sono di nuovo agibili in un palazzo di via Garibaldi, dopo i lavori di riparazione dei danni provocati dalle scosse di terremoto del 2016.

Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’inagibilità con la quale, quattro anni fa, aveva dichiarato non utilizzabile parte dell’immobile. Infatti i locali commerciali e artigianali al piano terra hanno potuto proseguire la loro attività, mentre le famiglie che erano alloggiate nelle abitazioni ai piani superiori erano state costrette a lasciare l’immobile. I lavori eseguiti – per un importo di 400 mila euro – permettono adesso il rientro dei condomini.

Torna agibile anche un altro edificio, stavolta a Borgo Fontenuova. Il sindaco ha già revocato l’ordinanza emessa dopo il terremoto del 2016. Si tratta di due abitazioni, che sono state ristrutturate con opere di riparazione del danno per un importo complessivo di circa 60 mila euro.