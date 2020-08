La "magia" della notte di San Lorenzo nella collina in cui sorge il secolare ulivo in cui si raccoglieva in preghiera la Beata Francesca dal Serrone

Ulivi secolari, stelle cadenti e un violino che suona: è il “Sogno di una notte d’estate” Un uliveto di piante secolari, le stelle cadenti e la poesia del violino di Valentino Alessandrini, per una notte dove i desideri possono diventare realtà.

Il ritrovo è previsto alle ore 23 nell’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, in località Biagi, lunedì 10 agosto, la “notte di San Lorenzo”. I partecipanti saranno accolti da una gustosa degustazione a base di prodotti tipici ed eccellenze del territorio forniti dalla stessa azienda agricola che, a conduzione familiare, produce con amore – ormai da anni – soprattutto olio extravergine di oliva e legumi, nonché creme e confetture ricavate dalla propria frutta e verdura. Tutto coltivato in un territorio dove si incontrano i sapori e i profumi della campagna rispettando l’ambiente. Subito dopo, con una breve passeggiata sotto il cielo stellato, si raggiungerà un olivo secolare sulla sommità del colle, dove si potrà assistere al concerto del violinista Valentino Alessandrini, il quale farà rivivere i più celebri capolavori della musica contemporanea con le note magiche del suo violino.

L’iniziativa è promossa dalla “Expirit” di Giacomo Andreani. “Sogno di una notte d’estate” è una tradizione che ricorre dall’anno di costituzione di Expirit – dice Andreani – e, ogni volta, il 10 agosto, ci ritroviamo in questo antico uliveto, nella campagna settempedana, di notte, per esprimere i nostri desideri sotto le stelle cadenti, accompagnati dal violino del maestro Valentino Alessandrini. Quest’anno i nostri pensieri saranno dedicati alle vittime del Covid e ai loro familiari”. Il costo di partecipazione è di 22 euro (riduzioni per bambini e gruppi numerosi). Per partecipare è necessario prenotarsi contattando il numero 340 8796974 o 338 7635659 (anche whatsapp) entro l’8 agosto. La locandina dell’evento

