Pioggia, auto si ribalta con mamma e bimbi a bordo: illesi

Ondata di forti piogge e, in alcuni casi, grandine. Diverse le zone delle Marche interessate dal maltempo e tanto lavoro per i vigili del fuoco. Sulla strada provinciale Tolentino-San Severino c’è stato anche un incidente stradale, per fortuna senza feriti. Erano più o meno le ore 16 quando un’auto con mamma e due bimbi a bordo si è ribaltata. I tre sono stati estratti illesi dall’abitacolo dai vigili del fuoco, intervenuti perché gli sportelli non si aprivano.

Alla guida del veicolo – una Fiat Punto – c’era una 48enne (P.S. le sue iniziali), residente a Fabriano, la quale procedeva in direzione di San Severino.

Per il resto, nel Maceratese, strade invase dall’acqua, alberi e rami caduti in strada o finiti sui fili elettrici, allagamenti e danni seri all’agricoltura.