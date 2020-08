In acqua contro il caldo? Noi abbiamo il… “Gommoning”

In acqua per combattere la calura di questi giorni. Sono stati in molti a farlo, non solo al mare o in qualche lago di montagna, ma anche lungo il Potenza. E così, alle scene dei villeggianti che si sono letteralmente immersi nel fiume per trovare refrigerio a Pontile di Fiuminata, la nostra San Severino ha risposto con il suo “Gommoning”: la discesa a valle a cavallo di un “gonfiabile”, appositamente brevettato, e con il giusto equipaggiamento. E’ molto divertente, non è pericoloso e piace assai anche agli stranieri che, a dispetto del Covid-19, sono voluti venire pure quest’anno nelle Marche per trascorrere un periodo di riposo tra il verde delle nostre colline.

“I nostri ospiti – dice Gian Paolo Ciriaci, proprietario dell’Home holidays & Spa Pinonero, a Serripola – hanno provato il Gommoning ed è stata un’esperienza super divertente. E’ assolutamente da provare! Grazie ai nostri amici della Polisportiva Serralta per regalarci un’avventura in più da condividere con chi sceglie San Severino”.

Il “Gommoning” sul Potenza è un unicum in Italia per le sue specificità e chi volesse provare questa esperienza può contattare Roberto Vissani al numero 339 6866983