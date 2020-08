Il 10 agosto ci sarà di nuovo la “Fiaccolata di Santa Chiara”

Nell’estate 2019, alla prima edizione, ebbe già un bel successo. Viene riproposta anche quest’anno, lunedì 10 agosto. Parliamo della “Fiaccolata di Santa Chiara”: si parte a piedi alle 21.30 dal convento dei frati cappuccini a Colpersito e si sale fino al monastero della Clarisse pregando insieme per la città di San Severino. Tutti possono partecipare all’iniziativa, promossa proprio dalle Sorelle di Santa Chiara nell’ambito delle solennità di questo periodo dell’anno. L’11 agosto, infatti, si celebra Santa Chiara nell’anniversario della sua morte.

Un altro momento importante per il monastero è quello di giovedì 6 agosto, quando le Clarisse inaugureranno ufficialmente il loro noviziato, che è stato ristrutturato a seguito dei danni provocati dal terremoto 2016.

“Con gioia, vi invitiamo a condividere il nostro rendimento di grazie al Signore per la conclusione dei lavori in noviziato – scrivono le Sorelle -. Siamo tornate ad abitare i nostri luoghi di formazione e di fraternità, grazie anche al vostro sostegno. Ricorderemo tutti voi che ci avete aiutato nella preghiera dei Vespri, presieduta dal carissimo Padre Samuele Salvatori, giovedì 6 agosto alle ore 19. Al termine, vivremo insieme un piccolo rito di benedizione dei locali del noviziato, che sarà possibile visitare. Sarà un’occasione unica e speciale, come unico e speciale è il dono della vostra fraterna amicizia! Vi aspettiamo!”.