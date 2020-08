Scacchi: Marco Pelagalli miglior istruttore del centro Italia

La Federazione scacchistica italiana ha premiato Marco Pelagalli come miglior istruttore 2019 del centro Italia. Al giovane specialista settempedano, da tempo impegnato nella promozione del gioco degli scacchi e nella formazione dei più piccoli, viene così riconosciuta la grande capacità – unita a una straordinaria passione – di trasmettere con semplicità e sensibilità il suo “credo”: uno sport della mente che educa al ragionamento e all’equilibrio.

“Mi sento di ringraziare tutte le maestre e i Dirigenti scolastici che hanno capito l’importanza del progetto “Scacchi a scuola” – dice Marco Pelagalli – dove il gioco/sport degli scacchi è un mezzo per insegnare altro e non un fine. Nel 2019 la nostra associazione San Severino Scacchi ha fatto conoscere il gioco a oltre 4.000 bambini e io personalmente ne ho seguiti circa un migliaio. Il riconoscimento della Federazione arriva anche per la mia attività in seno al Comitato regionale delle Marche, del quale faccio parte come consigliere. Abbiamo organizzato due corsi per istruttori, entrambi con oltre 60 partecipanti, che hanno permesso la ripartenza dell’attività scacchistica in tutte le province marchigiane”.

Marco Pelagalli, lo scorso anno, è stato impegnato anche con le attività di circolo, gli extrascuola e le iniziative promozionali nelle piazze, nonché sul fronte dell’attività agonistica dei ragazzi. Una su tutte? Quella sfociata nel quarto posto della squadra Under 12 al Campionato nazionale di Arco.

“Ringrazio la Federazione per il premio – conclude Marco -, lo vedo come una tappa importante del mio percorso, ma sicuramente non come un punto di arrivo”.