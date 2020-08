“Palazzo Caciorgna”, nuova struttura ricettiva in centro

A due passi da Piazza del Popolo c’è una nuova struttura ricettiva: “Palazzo Caciorgna”. In questi giorni ha ospitato, fra gli altri, anche la star del Festival blues 2020, lo statunitense Kirk Fletcher, assieme ai componenti della sua band.

L’edificio si trova in via Indivini e nel logo compaiono le iniziali (G.C.) di Giovanni Caciorgna. “Ad acquistare l’edificio era stato mio padre – dice Massimiliano – perché voleva ricavarne appunto un’elegante location per accogliere, nel cuore della città, visitatori, turisti e ospiti di San Severino. Abbiamo ristrutturato l’antico immobile e ne abbiamo ricavato un paio di appartamenti e una serie di camere singole. Si chiama ‘Palazzo Caciorgna’, però resta il logo in memoria di papà. Siamo operativi dall’inizio dell’anno, ma l’emergenza sanitaria per Covid-19 ha di fatto bloccato l’attività. Ora stiamo ripartendo…”.

La famiglia Caciorgna conferma così la propria vocazione nel campo della ricettività abbinando al complesso de “Il Faro” (hotel, ristorante-pizzeria, dancing e piscina), che da anni opera a Taccoli di San Severino, prima la “Villa del Cavaliere” nel rione Settempeda e ora “Palazzo Caciorgna”, grazie a investimenti importanti anche per il tessuto economico cittadino.