A piedi fino a Buca d’Aria: 65 gli escursionisti in marcia

In 65 hanno aderito all’iniziativa “Zaino in spalla… per Buca d’Aria”, un’escursione guidata dal Cai con doppia e quasi contemporanea partenza da Serrapetrona (fonte dell’acquedotto) e San Severino (campo di motocross). E’ successo ieri mattina (domenica 2 agosto) ed è stata per tutti una bella esperienza. Hanno collaborato le due Pro loco per l’organizzazione, la Protezione civile per il supporto logistico e l’associazione “1^ Ridotta” che, con i propri fuoristrada, ha scortato i partecipanti lungo il tragitto. L’idea è stata promossa insieme dalle Amministrazioni comunali di San Severino e Serrapetrona, presenti al “gemellaggio” – rispettivamente – con il vice sindaco Vanna Bianconi e con il sindaco Silvia Pinzi, la quale ha raggiunto la meta prefissata sui pedali di una mountain bike.

Il gruppo partito da San Severino ha percorso a piedi circa 4 chilometri, attraversando la pineta e arrivando fino alla “Buca del terremoto” verso le ore 11. Era quello il punto di ritrovo con gli amici che, fin dalle otto del mattino, erano in marcia da Serrapetrona seguendo un percorso più lungo, di circa 7 chilometri e mezzo. Una volta ricompattata la numerosa schiera di escursionisti, il cammino è proseguito per un’altra mezz’ora in direzione della chiesetta della Madonna della Neve. Qui la meritata sosta, con pranzo a base di penne – preparate al momento dai volontari della Protezione civile -, panini e buon vino. Il tutto rallegrato dall’organetto e dagli stornelli dei bravi interpreti treiesi.

L’iniziativa, insomma, è piaciuta e, oltre a valorizzare un luogo-simbolo del nostro territorio, ha fatto respirare… Aria buona – è proprio il caso di dirlo – a tanti settempedani, e non solo.