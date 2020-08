Nel vuoto “San Siro” le lacrime di Jack per l’addio al Milan

Dopo sei stagioni, Jack Bonaventura lascia il Milan. Quella di ieri sera (sabato 1 agosto) contro il Cagliari è stata la sua ultima partita con la maglia rossonera. Il centrocampista, infatti, non rinnoverà il suo contratto salutando il Milan dopo 154 presenze e 30 gol.

Al termine del 3-0 col Cagliari, in cui è stato in campo per 52′, Jack si è recato al centro del campo e, piangendo, si è fermato lì per qualche istante mentre i compagni rientravano negli spogliatoi. Molto commosso, Bonaventura non ha potuto salutare lo stadio pieno che lo ha accolto e acclamato per sei anni consecutivi.

L’ufficialità è arrivata direttamente dal club. Il Milan, tramite i propri canali social, ha infatti postato una foto delle lacrime di Bonaventura, commentando: “Grazie Jack”. Lo ha invece salutato con belle parole, al termine del match, l’allenatore Stefano Pioli: “Jack è stato un giocatore molto importante, un gran professionista, molto attaccato al lavoro e al Milan. Lo ringrazio per quello che ha fatto”.