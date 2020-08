Post lockdown, martedì si riunisce il Comitato per l’Ospedale

Torna a riunirsi, dopo l’emergenza sanitaria e il lockdown a causa del coronavirus, il Comitato per la difesa dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino. La riunione si terrà martedì 4 agosto, alle 21, nella sede della sezione della Croce rossa. Coordineranno i lavori il vice presidente Marco Massei e il segretario Mario Chirielli. L’obiettivo è fare il punto della situazione e mettere in evidenza le criticità e le necessità della struttura settempedana in vista delle prossime elezioni regionali. “Vogliamo mettere nero su bianco ciò che serve per salvaguardare e potenziare il nostro ospedale – dicono l’avvocato Massei e Chirielli – così da sottoporre il documento a chi è in corsa per la Regione e a chi poi avrà il governo della sanità regionale. Anche durante la pandemia da Covid-19 il presidio di San Severino si è confermato punto di riferimento indispensabile per la gestione dell’emergenza e questo non va dimenticato. Anzi, è un aspetto essenziale in un’ottica di riorganizzazione dei servizi ospedalieri sul territorio”. La riunione del Comitato assume importanza anche alla luce delle recenti dimissioni di Alessandro Maccioni come direttore generale dell’Area vasta 3 di Macerata, essendo necessario aprire una fase nuova con chi ha oggi in mano le redini della sanità locale.