Lavori stradali in via Caccialupi, a Castello e San Pacifico

Nuovi asfalti in arrivo su alcune strade di San Severino. Diversi i lavori di manutenzione straordinaria approvati dalla Giunta settempedana su progetto redatto dai tecnici dell’ufficio Manutenzioni. Tra questi rientrano le opere lungo il tronco stradale che va da Porta Romana alla fine di via Madonna dei Lumi, nei pressi della fonte di San Francesco, e quelle sulla strada comunale di San Pacifico verso il crossodromo. Infine, è previsto il rifacimento del fondo stradale in via Caccialupi.

Per le opere del primo intervento – che interesseranno via San Pacifico Divini e via San Francesco, arrivando fino al campo da cross – è prevista una spesa complessiva di poco superiore ai 130 mila euro. Sarà rifatta la fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, ci saranno la pulizia dei cigli della piattaforma stradale e la fresatura della pavimentazione stradale; infine, sarà realizzato un tappetino di conglomerato bituminoso.

In via Caccialupi, invece, si provvederà al rifacimento del manto stradale, anche in questo caso deteriorato da tempo. In questo caso è stato previsto un importo di circa 50 mila euro.