Festa del perdono: riaperta la chiesa dei Frati Cappuccini

Riaperta al culto la chiesa di San Salvatore in Colpersito: un altro passo verso il ritorno alla normalità post terremoto. I lavori di messa in sicurezza dell’edificio (eseguiti su progetto dell’architetto Luca Maria Cristini) sono appena terminati e il convento dei Frati Cappuccini di San Severino può di nuovo spalancare le porte della struttura. Ridotta nello spazio per via dei sostegni interni, ma accogliente come sempre, la chiesa è stata “inaugurata” oggi pomeriggio in occasione della seconda giornata della Festa del perdono.

La celebrazione, presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli, ha visto la presenza – fra gli altri – di fra Sergio Lorenzini, Ministro provinciale dei Cappuccini delle Marche, e del sindaco Rosa Piermattei. Il coro era guidato dalle sorelle clarisse del monastero di Santa Chiara.

La festa continua domenica 2 agosto: alle ore 10, messa per i bambini con il lancio dei palloncini; alle 11.30, messa in chiesa e poi, alle 21, messa sotto le stelle in giardino.

Da lunedì 3 agosto la chiesa ospiterà regolarmente le funzioni religiose giornaliere.

L’interno della chiesa Il coro con le Sorelle Clarisse La celebrazione presieduta dal cardinal Menichelli





