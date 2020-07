“Fiori, colori e profumi” in piazza: tricolore per il Municipio, trasloca il mercato

Per l’evento dell’estate “Fiori, colori e profumi delle nostre tradizioni”, che sta per trasformare Piazza del Popolo in un grande giardino all’aperto, anche la facciata del Municipio cambierà aspetto. Luci a led colorate verdi, bianche e rosse disegneranno, infatti, un grande tricolore sullo storico palazzo cittadino. Dunque, tutti con il naso all’insù – sabato 1 agosto – alle 21 per la grande festa d’apertura del mega addobbo che nell’ovale simbolo di San Severino vedrà sistemati ben 36 alberi, ciascuno portatore di un proprio significato (come riferito in altro articolo).

Intanto, a seguito di questo evento – che andrà avanti fino al 27 settembre – il mercato settimanale deve necessariamente traslocare dalla piazza per sistemarsi in altre aree della città.

Così, le bancarelle per la sola vendita di generi alimentari e ortofrutticoli da parte di esercenti su aree pubbliche del settore alimentare, di produttori agricoli assegnatari di posteggi in forma permanente e dei partecipanti al mercato di “Campagna amica” di Coldiretti si trasferiscono nel parcheggio del San Domenico.

Gli altri ambulanti, invece, si trasferiscono nel parcheggio della stazione ferroviaria (lato ovest) e, in parte, sul vicino piazzale Don Minzoni.