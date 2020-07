Blues: concerto-evento della Band di Rory Gallagher a 25 anni dalla sua scomparsa

Sabato 1° agosto (ore 21.30), nel Largo Servanzi Confidati, il Festival Blues porta a San Severino la band originale di Rory Gallagher per celebrare la musica dell’icona mondiale del rock blues. Il concerto, in esclusiva nazionale, è un grande evento celebrativo a 25 anni dalla scomparsa di Rory Gallagher, il chitarrista blues rock irlandese che ha spopolato negli anni ’70-’80 diventando un’icona mondiale, la cui memoria ancora oggi è vivissima. Band of Friends non è una tribute band al mito che suonò con Jimi Hendrix e Cream, collaborò con Albert King e Muddy Waters e rifiutò le offerte dei Rolling Stones e dei Deep Purple per far parte dei loro gruppi, ma di fatto è la band di Rory Gallagher.

Fondata nel 2010 da Gerry McAvoy, il bassista al fianco di Gallagher per 20 anni e presente in tutti i suoi dischi, Band of Friends ha vinto nel 2013 gli European Blues Awards come Band dell’Anno. Con lui sul palco Brendan O’Neill, il batterista amico d’infanzia di Rory che dal 1981 ha suonato per 10 anni con lui e poi è andato con i Nine Below Zero, insieme a Gerry.

Brendan O’Neill ha anche registrato con Gallagher i suoi ultimi tre dischi: “Jinx”, “Defender” e “Fresh Evidence”. Completano la band le straordinarie chitarre di Paul Rose, scelto dallo stesso Gallagher tra 1.000 giovani chitarristi per vincere la migliore competizione di chitarristi sponsorizzata da Fender, e Stephan Graf che, scoprendo il musicista irlandese in tenera età, gli ha sempre reso omaggio con la sua band Double Vision.

Band of Friends è il gruppo che meglio di ogni altro interpreta la musica e lo spirito di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. Il loro concerto è un’occasione unica per riascoltare dal vivo la musica di Gallagher!

Ingresso 15 euro; i posti sono limitati e occorre la prenotazione allo 0733 638414 (dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19) nel rispetto delle norme vigenti anti Covid 19.

Info: 339 6733590 (facebook/sanseverinoblues o www.sanseverinoblues.com).