Lutto in casa Scuriatti: si è spenta Leondina, aveva 92 anni

Lutto in casa Scuriatti. Si è spenta Leondina Cerquoni, mamma del noto chef Francesco, storico titolare del ristorante a Taccoli di San Severino. I funerali sono stati celebrati ieri, mercoledì 29 luglio, nella chiesa della frazione.

Leondina era nata a San Mauro il 31 maggio del ’28.

Lasciata la vita in campagna, si trasferisce in paese e negli anni ’50 apre, assieme al suo Lino Scuriatti, quello che un tempo veniva comunemente chiamato “spaccio”, cioè un piccolo bazar dove si poteva trovare un po’ di tutto: dalle sigarette sfuse ai generi alimentari, dai semi ai cereali, fino ai mangimi per gli animali. Era proprio a Taccoli, lungo la strada per San Severino. Lino consegnava la merce direttamente ai contadini della zona e tornava dalle campagne con uova fresche e prodotti della terra che poi Leondina cucinava in un angolo che si era creata per accontentare i primi viandanti. Frequentavano il locale anche alcuni operai che lavoravano nelle piccole fabbriche del territorio (calzaturifici, mobilifici…).

Dopo una ventina d’anni – siamo quindi negli anni ’70 – Lino e Leondina fecero uno stabile di fronte allo “spaccio” per poter festeggiare comodamente matrimoni e cerimonie con un numero considerevole di ospiti. L’idea piacque e prese piede, tanto che ancora oggi il figlio Francesco, assieme alla moglie Mariella, ai figli Letizia e Matteo, gestisce quell’attività tramandata da Leondina e Lino Scuriatti.

Lei stessa, fino a qualche anno fa, riusciva ancora ad adoperarsi in alcune preparazioni in cucina e delle quali ne custodisce per sempre il segreto: “La galantina di nonna Leondina era insuperabile”, ricorda con affetto la nipote Letizia.

E’ stata una gran lavoratrice, instancabile e sempre presente, facendo da guida ai suoi familiari. Lascia un vuoto difficile da colmare, soprattutto nel cuore delle piccole pronipoti Camilla e Azzurra (figlie di Letizia e Daniele), cui Leondina era particolarmente affezionata.