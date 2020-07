Al Servanzi la Corsalini racconta ‘Kolja. Una storia familiare’

Sarà la suggestiva cornice di palazzo Servanzi Confidati a ospitare la nuova edizione della rassegna “Incontri con l’autore” promossa nell’ambito della nuova stagione dei Teatri di Sanseverino “Aperti per Ferie”. Venerdì 31 luglio, l’evento d’apertura vede protagonista Giulia Corsalini, docente e autrice di saggi di critica letteraria, che, con il suo fortunato romanzo d’esordio “La lettrice di Cechov”, ha vinto lo scorso anno il Premio letterario internazionale Mondello, il premio SuperMondello, il premio letterario “Gli Asini” e il premio nazionale di narrativa Città di Bergamo.

La Corsalini presenta San Severino il suo nuovo romanzo “Kolja. Una storia familiare” in cui narra la vicenda di due coniugi separati di fatto che ospitano per un’estate tre bambini ucraini arrivati in Italia dal loro orfanotrofio per trascorrere “vacanze di risanamento”. Per i due coniugi sarà l’occasione di tentare di rimettere insieme i pezzi del loro rapporto compromesso: un’esperienza spiazzante.