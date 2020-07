“Il futuro siamo noi”: 121 studenti maturi con 100 e lode

Gli esami di Stato sono finiti già da un po’ e, per centoventuno studenti e studentesse delle scuole superiori della provincia di Macerata, è arrivato il gran bel risultato del “100 e lode”. Questo esercito di maturi “Doc” non poteva passare inosservato e l’Ufficio scolastico provinciale di Macerata, su iniziativa della dirigente Carla Sagretti, gli ha voluto rendere onore – a fronte della difficile situazione in cui è terminato l’anno scolastico e il modo in cui si sono svolti gli esami – facendo recapitare a tutti un attestato di merito realizzato dal Liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata e un libricino con delle riflessioni da lei elaborate dal titolo evocativo “Il futuro siamo noi”.

Negli scorsi anni è stata organizzata una festa per la consegna dei riconoscimenti alle eccellenze; quest’anno invece le vigenti norme di sicurezza non lo consentono. “Tuttavia – scrive l’Usp di Macerata – vanno a tutti gli studenti i complimenti e i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni: il vostro futuro sarà il nostro futuro perché da voi, dal vostro impegno e dal vostro senso di responsabilità dipenderanno le sorti del nostro splendido Paese”.

Ecco l’elenco degli studenti che hanno concluso il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Bianchi Luca e Fucili Mario dell’ Itis “Divini” di San Severino.

Tirocchi Francesca, Angeletti Tatiana, Bruschi Irene, Vallesi Francesca dell’ IIS “Gentili” di San Ginesio.

Serafini Aurora, Di Filippo Eleonora, Peroni Eleonora, Gigli Elisa, Samardzic Aila, Basso Lorenzo, Marziali Martina,Testatonda Elena, Maccari Alessio, Scagnoli Martina, Andreozzi Ludovica, D’Antini Silvia, Iommi Beatrice, Faraoni Alessia dell’ IIS. “Matteo Ricci” di Macerata.

Accattoli Sofia, Braccialarghe Giulia, Brunori Sofia, Caporaletti Elisa, Gambini Chiara, Keci Sara, Lucamarini Camilla, Magnaterra Giulia, Pietrella Lorenzo, Polacco Letizia, Rufini Leopardi Gregorio, Ruffini Elisa Sartelli Elena, Severini Ellen, Tramannoni Chiara del Liceo classico “Leopardi” di Recanati.

Fortuni Sofia e Paolini Sara del Liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata.

Manuale Giulia, Parisella Edoardo, Formica Maria Sole, Ciccarelli Diego, Costantini Jonathan, De Introna Federico, Castricini Selene, Cicarilli Riccardo del Liceo scientifico “Galilei” di Macerata.

Canaletti Francesca, Casadidio Andrea, Cicconofri Leonardo, Della Mora Sara, Falconi Francesca, Fondati Chiara, Forconi Lucia, Kostyk Sofiya, Lucarelli Lorenzo, Marchetti Eva, Petetta Alessandro dell’ IIS. “Filelfo” di Tolentino.

Pascucci Chiara, Ramadori Luisa, Ramadù Elena, Carancini Samuele, Zepponi Luca dell’ IIS “Garibaldi” di Macerata.

Marsili Marta, Petini Sara, Spitoni Matteo, Vallesi Gaia, Cartuccia Alessia,Lombardi Simona, Pettinari Chiara dell’ IIS “Costanza Varano” di Camerino.

Pasquarella Wiktoria Adriana, Paglialonga Lisa, Stortini Aurora, Sileoni Giulia, Gagliardini Martina, Persichini Sara dell’ Ipseoa “Varnelli” di Cingoli.

Foglia Letizia, Maione Elena, Castignani Vera Maria Alice dell’ IIS “Bonifazi” di Civitanova.

Pirani Antonio, Sampaolesi Edoardo dell’ IIS “Mattei” di Recanati.

Compagnucci Monica dell’ ITC “Corridoni” di Civitanova Marche.

Malaspina Anna, Venturini Roberta, Angelucci Giulia, Cianconi Lucrezia, Menchi Elena, Naso Emanuele, Tonini Noemi, Pepa Giorgia del Liceo classico “Leopardi” di Macerata.

Giombetti Valentina, Forti Sofia, Riccioni Marta, Romagnoli Giulia, Vita David, Greco Gaia, Paoletti Alessandro, Ramo Simone, Santinelli Meghi del Liceo linguistico “Leopardi” di Macerata.

Pierini Angelica e Vitali Lucia Maria del Liceo linguistico “Leopardi” di Macerata (sede di Cingoli).

Vrioni Katerina dell’ ITCG “Antinori” di Camerino.

Boccaccini Serena, Emili Beatrice, Lattanzi Silvia, Meconi Giorgia, Orsili Veronica, Cuccù Sara, Pettinari Rebecca, Asciutti Michele, Canala Anna, Graziani Silvia, Recchi Edoardo, Sartori Lorenzo, Cesanelli Rebecca, Ferhati Letizia, Gheorghe Andra Ioana, Martellini Sara dell’ IIS “Da Vinci” di Civitanova.

Berdini Angelica, Buongarzone Leonardo, Gentili Alessio, Itri Elsa, Martello Caterina, Menghini Ilaria dell’ ITE “Gentili” di Macerata.