Viabilità, tratto finale di viale Europa torna a doppio senso

Dopo una modifica sperimentale, durata alcuni mesi e dettata dalla presenza di diversi cantieri della ricostruzione post terremoto, in viale Europa è stata ripristinata la precedente viabilità.

L’ultimo tratto del viale – quello in cui si affacciano ambulatori medici e farmacia – non sarà più a senso unico, bensì a doppio senso di marcia: chi viene infatti da via Settempeda o da viale Eustachio può svoltare ora per viale Europa e procedere così in direzione di Tolentino oppure prendere per via Cancellotti (la strada dietro la banca).

Tuttavia, chi viaggia in senso opposto – una volta arrivato allo Stop di fronte alla Casa di riposo – avrà di nuovo l’obbligo di girare a destra (cioè verso Fontenuova); è vietato svoltare verso il passaggio a livello.

Inoltre, è stata disposta una nuova regolamentazione della sosta. Dunque, attenzione alle novità!