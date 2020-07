Ai Cappuccini, Festa del perdono e riapertura della chiesa

Come ogni anno i frati cappuccini di Colpersito celebrano la Festa del Perdono all’inizio di agosto. In questa occasione, però, la ricorrenza acquista un valore particolare visto che sarà riaperta la chiesa di San Salvatore, messa in sicurezza dopo il terremoto.

Le celebrazioni inizieranno venerdì 31 luglio, alle 21, con una liturgia penitenziale, nel giardino del convento, che sarà presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli. A seguire si terrà un piccolo momento conviviale.

Sabato 1 agosto la Festa del Perdono proporrà, a partire dalle ore 18.30, la celebrazione con l’inaugurazione della chiesa, alla presenza dello stesso cardinale Menichelli. Alle 21, invece, spettacolo “Insieme a Francesco e Leone” nel giardino interno, con musiche originali di Stefano Corsi e testi francescani.

Domenica 2 agosto, alle ore 10, messa per i bambini con il lancio dei palloncini. Alle 11.30, messa in chiesa e poi, alle 21, messa sotto le stelle in giardino.

Da lunedì 3 agosto le celebrazioni delle messe riprenderanno in chiesa.

La chiesa dei Cappuccini rappresenta da sempre un luogo di aggregazione per la comunità settempedana e da qualche mese il convento ospita un importante Centro di esperienza e formazione francescana, punto di riferimento per persone che vengono da fuori San Severino.