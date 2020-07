Sposi da 60 anni: nozze di diamante per Giuseppe e Anna

Che bel traguardo 60 anni di matrimonio! Un amore quello di Giuseppe e Anna venuto da lontano: lui marinaio da Favignana, lei settempedana di San Mauro. Si sono incontrati a Roma e poi hanno coronato il loro sogno d’amore nella piccolissima chiesa di Sant’Anna, situata tra Cesolo e San Mauro. Era il 31 luglio del 1960.

Con qualche traversia la loro vita è stata vissuta l’uno per l’altra. Giuseppe Miceli, per tutti Peppe, è sempre iperattivo, disponibile, amato da tutti e… buongustaio. Anna Gagliardi, per tutti Annetta, è molto altruista, un po’ ansiosa, ma anche… grande cuoca!

Una coppia da tenere come esempio.

Anna e Giuseppe nel giorno delle nozze con i paggetti Rita Ticà e Paolo Feccia Anna e Giuseppe festeggiano le nozze di diamante con Rita Ticà e Paolo Feccia



A loro vanno gli auguri di parenti e amici, cui si unisce anche Il Settempedano.