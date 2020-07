Settempeda, il vivaio è pronto a ripartire: iscrizioni aperte

Il settore giovanile della Settempeda è pronto alla ripartenza e il primo passo è stato quello della composizione dei gruppi e la scelta degli istruttori. Al termine di un intenso lavoro la nuova “squadra” è pronta. Molte sono le conferme, ma non mancano le novità. C’è piena soddisfazione per quanto fatto e lo staff dirigenziale che si occupa delle formazioni giovanili non si è risparmiato per costruire un team valido, a testimonianza di come la società biancorossa sia attenta e particolarmente sensibile al progetto giovani , un serbatoio sicuramente imprescindibile per il presente e, soprattutto, per il futuro del club. Il responsabile Andrea Cruciani ribadisce l’importanza del lavoro svolto per il settore giovanile e non manca di evidenziare che tutti gli obiettivi prefissati sono stati centrati con scelte oculate utili a continuare un cammino che fino ad ora è stato assai positivo.

“Per prima cosa ci teniamo a ringraziare chi ha lasciato il nostro gruppo per il contributo dato, per l’impegno profuso e per l’ottimo lavoro svolto – dice invece Stefano Tombolini, responsabile tecnico del settore -. Passando all’attualità possiamo dire di essere contenti per aver portato alla Settempeda persone qualificate, professionali e preparate. C’è, quindi, totale soddisfazione per aver trovato tecnici di livello che saranno in grado di mantenere alta la qualità del lavoro e ci garantiranno la continuità del progetto. A tutti loro e a chi è rimasto auguriamo un buon lavoro sperando che si possa tornare quanto prima ad una normale attività sul campo di gioco”.

La società biancorossa, intanto, ha inviato un segnale importante di ripresa delle attività con le iscrizioni alla scuola calcio per la stagione 20/21, già aperte, e riservate ai nati dal 2015 (per info 334 8997686).

ORGANIGRAMMA SETTORE GIOVANILE

Istruttori: Stefano Tombolini – Roberto Broglia – Lorenzo Capenti – Andrea Fattori – Claudio Mariselli – Stefano Massi – Emanuele Ruggeri – Carlo Sparapassi – Stefano Vicomandi – Tommaso Vissani

Preparatori atletici: Lorenzo Boccaccini – Riccardo Marra

Preparatori portieri: Mario Marconi – Roberto Sorichetti

Roberto Pellegrino