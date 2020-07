Viale Eustachio, GianPalma Bartoccioni riapre la gastronomia

Festa grande tra i commercianti di viale Eustachio per la riapertura, dopo il cambio di gestione, della Gastronomia al civico 65 che oggi si presenta sotto le insegne dell’azienda agricola Bartoccioni Gian Palma di Colleluce.

Piatti tipici della tradizione marchigiana, e non solo, sposeranno produzioni a chilometri zero, vendita di legumi, ortaggi, olio, salumi e formaggi di una delle migliori imprese del territorio.

Alla cerimonia del taglio del nastro ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei.

L’inaugurazione della Gastronomia di Gian Palma Bartoccioni