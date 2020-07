RisorgiMarche: a Castello il 31 agosto con Raiz & Radicanto

Brunori Sas & Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Giovanni Truppi, Raiz & Radicanto: con un poker di concerti straordinari il calendario di RisorgiMarche raggiunge quota 15 eventi, arrivando ad abbracciare altri Comuni del cratere sismico, alcuni per la primissima volta.

“Nonostante le note difficoltà legate al contenimento del Covid-19 – sottolinea il direttore esecutivo Giambattista Tofoni – il programma di questa quarta edizione si sta connotando per la varietà di proposte di altissimo livello, come nella tradizione del festival. Siamo orgogliosi che tantissimi artisti ci abbiano manifestato il desiderio di esserci e di condividere questa esperienza con il nostro pubblico, pur in una formula più contenuta”.

Il prossimo 5 agosto, quindi, in Piazza Vittorio Emanuele II a Caldarola con inizio alle ore 19, Brunori Sas tornerà a duettare con Neri Marcorè, dopo l’esaltante esperienza del luglio 2017 a Foce di Montemonaco in occasione della prima edizione di RisorgiMarche.

“Abbiamo ancora negli occhi ma soprattutto nel cuore quel concerto – prosegue – così come l’artista che ha aperto RisorgiMarche nel giugno dello stesso anno ad Arquata del Tronto: quel Niccolò Fabi che sarà ancora con noi, il 23 agosto all’Arena La Cava di Ripe San Ginesio (stavolta con inizio alle ore 18.30), insieme ai suoi storici compagni di viaggio Roberto Angelini e Pier Cortese”.

Tofoni, inoltre, ha fortemente voluto altri due talentuosi musicisti: il cantautore Giovanni Truppi, che lunedì 24 sarà al Parco Castello di Fiuminata, e la formazione che vedrà protagonisti l’ex voce degli Almamegretta Raiz e i Radicanto, il 31 agosto sul palco allestito nel Piazzale degli Smeducci al Castello al monte di San Severino. Anche questi ultimi eventi avranno inizio alle ore 18.30.

“Quattro appuntamenti – tiene a precisare – che rientrano in una visione d’insieme di un’edizione all’insegna della sperimentazione, con la partecipazione di artisti che hanno segnato la scena musicale italiana e non negli ultimi decenni. RisorgiMarche, infatti, era e resta un contenitore aperto, capace di miscelare i big della musica a talenti forse meno noti ma di sicuro e riconosciuto valore”.

In occasione dei primi due appuntamenti di questa quarta edizione, prosegue Tofoni, il popolo di RisorgiMarche ha saputo dare l’ennesima dimostrazione di serietà e rispetto delle regole. “Si è consolidata un’attenzione nei nostri confronti che ci rende semplicemente orgogliosi: lo confermano i repentini sold out per i primi 7 concerti presentati ad inizio luglio ed il grande interesse per i 4 appuntamenti di fine agosto in collaborazione con il Camerino Festival. Finora abbiamo visto file ordinate all’ingresso degli spettatori ai nostri concerti, con un costante mantenimento delle distanze di sicurezza, così come un’estrema comprensione delle disposizioni vigenti, sia durante il concerto che nella fase di uscita.

Pubblico che non ha fatto mancare la propria vicinanza alle comunità locali, frequentando bar, ristoranti e strutture ricettive. “Come da tradizione, invitiamo ad organizzare quella che ci piace definire ‘la giornata ideale’, grazie alla possibilità di consultare sul nostro sito una scheda informativa fornita dai Comuni relativa ai siti archeologici, ai musei, al dove mangiare, dove dormire e cosa visitare nel Comune che ospita l’evento. È un messaggio che veicoliamo sin dalla genesi del festival e che viene costantemente recepito”.

Ma non finisce qui. “Nelle prossime settimane annunceremo altri concerti, compresi quelli con escursioni al tramonto e all’alba che lo scorso anno hanno avuto un riscontro incredibile. Naturalmente, a tutti gli appuntamenti sarà possibile partecipare solo ed esclusivamente dopo aver acquistato il biglietto tramite la piattaforma Ciaotickets.

L’edizione 2020, prodotta da TAM Tutta un’Altra Musica, è stata realizzata con il contributo di Regione Marche, Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il turismo). Importante la conferma del supporto della SIAE, di sponsor come la BCC Federcasse e Supermercati Sì con Te, che in questi anni non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza, e di realtà consolidate come la FBT e la Pallottini Antincendi che hanno sempre assicurato un prezioso supporto tecnico.

Fondamentale per la riuscita del festival anche la cooperazione dei Comuni di Apiro, Caldarola, Corridonia, Falerone, Fiuminata, Montemonaco, Offida, Ripe San Ginesio, Sarnano, San Severino, Treia ed altri verranno annunciati nei prossimi giorni.

La manifestazione, inoltre, gode dei patrocini di Unione montana di San Severino, Icom-Italia, Collegio Guide Alpine delle Marche e Touring Club.

Jovanotti e Marcorè a Villa Teloni (agosto 2018)



Il programma completo di RisorgiMarche 2020

Sabato 18 luglio, ore 19

PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI “MUSICA NUDA”

“Verso Sud”

Teatro Romano – Falerone

Mercoledì 22 luglio, ore 19

AMBROGIO SPARAGNA TRIO

“Il viaggio di Giuseppantonio”

Villa Fermani – Corridonia

Sabato 25 luglio, ore 19

LA BANDA DELLA RICETTA

Parco Monteguarnieri – Montemonaco

Martedì 28 luglio, ore 19

PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET

“Presentimento”

Piazza della Repubblica – Treia

Mercoledì 29 luglio, ore 19

ZIAD TRABELSI & CARTHAGE MOSAIK

Abbazia Sant’Urbano – Apiro

Sabato 1 agosto, ore 19

ENZO AVITABILE TRIO

“Acoustic World”

Piazza Alta – Sarnano

Domenica 2 agosto, ore 19

DENTE

“Live Acustico”

Piazza del Popolo – Offida

Mercoledì 5 agosto, ore 19

BRUNORI SAS CONCERTO ACUSTICO CON LA PARTECIPAZIONE DI NERI MARCORÈ

Piazza Vittorio Emanuele II – Caldarola –

Sabato 22 agosto, ore 21.30

RAMIN BAHRAMI

Piazza Cavour – Camerino

Domenica 23 agosto, ore 18.30

NICCOLÒ FABI

Arena La Cava – Ripe San Ginesio

Lunedì 24 agosto, ore 18.30

GIOVANNI TRUPPI

Parco Castello – Fiuminata

Martedì 25 agosto, ore 21.30

I FILARMONICI CAMERTI

Piazza Cavour – Camerino

Giovedì 27 agosto, ore 21.30

MARIO BRUNELLO

Piazza Cavour – Camerino

Sabato 29 agosto 2020, ore 19 e 21.30 (doppio concerto)

PAOLO FRESU & DANIELE DI BONAVENTURA

Piazza Cavour – Camerino

Lunedì 31 agosto, ore 18.30

RAIZ & RADICANTO

“Neshama”

Piazzale degli Smeducci – San Severino Marche