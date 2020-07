In bici di notte e cena a Villa Castelli con prodotti locali: c’era pure Lorenz Baccifava

Le splendide atmosfere di Villa Castelli hanno fatto da cornice alla destinazione finale della 6^ uscita notturna organizzata dall’Associazione sportiva Bike Zone di San Severino. Tantissimi i partecipanti, un numero record per questa pedalata notturna tra i sentieri del territorio settempedano. Molto apprezzata anche l’adesione di alcune aziende locali – Fattoria Fucili, Azienda Agricola Cinzia Anibaldi e Fattoria Colmone – che hanno deliziato i bikers con i prodotti dei loro terreni: salumi, legumi, marmellate, olio e vino. Davvero un ottimo traguardo per gli amici del “Bike Zone“, giunti a Villa Castelli con un comprensibile appetito.

Durante la serata, poi, è intervenuto come ospite il 30enne Lorenz Baccifava, protagonista della ciclotraversata che, dal Giappone, lo ha riportato al suo paese – Montecosaro – dopo aver pedalato per più di 18.000 km, da giugno 2019 a giugno 2020, attraverso svariati Paesi: Giappone, Corea del Sud, Cina, Mongolia, Russia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Slovenia e Italia. Conoscerlo e, soprattutto, conoscere la sua straordinaria avventura in bici, è stata la ciliegina sulla torta in una serata di sport, amicizia e genuinità. Lorenz Baccifava, nell’occasione, è stato premiato dal presidente dell’associazione, Valerio Vissani, e dal vice presidente Emanuele Rocci.

La Bike Zone Asd – come noto – ha tra gli obiettivi principali, attraverso attività di turismo attivo, la promozione del nostro territorio sia dal punto di vista naturalistico, mediante la riscoperta di vecchi sentieri e luoghi oramai dimenticati, sia sotto l’aspetto economico facendo conoscere le numerosissime aziende agroalimentari che, con i loro prodotti tipici, danno vanto e lustro a San Severino.