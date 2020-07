Blugallery, tutti in piscina: tornei U15 e U17 di pallanuoto

Il Blugallery Team di San Severino ha ripreso tutte le proprie attività nella piscina di Taccoli: dal nuoto al “sincro”, dalla pallanuoto al “salvamento”. Gli allenamenti, per via delle misure di sicurezze imposte dal Covid, sono meno serrati rispetto alla normale stagione, anche perché le competizioni federali sono ferme e, salvo sorprese, se ne riparlerà a settembre. Tuttavia, nel settore della pallanuoto, “per tenere vive le motivazioni dei ragazzi” – come ha detto il responsabile tecnico Luca Sorcionovo -, la società ha deciso di prendere parte a due tornei estivi. Uno riguarda l’Under 17, impegnata in un minigirone contro le formazioni di pari età di Perugia, Tolentino, Ancona e Pesaro. Al debutto, in casa degli umbri, è arrivata una sconfitta, ma i ragazzi settempedani si sono ben difesi mettendo in mostra il loro buon collettivo e qualche ottima individualità. Come ad esempio il promettente Paolo Marini, autore di ben 5 reti. L’altro invece vede protagonista l’Under 15, che esordisce sabato 25 luglio in casa, al Blugallery, contro il settebello di Pian del Bruscolo (Montecchio), con inizio alle ore 14. Anche questa sarà l’occasione buona per rimettersi in gioco cercando di ritrovare la migliore condizione in vista della stagione invernale. La piscina di San Severino sarà aperta continuativamente (chiuderà solo qualche giorno per Ferragosto) proprio allo scopo di favorire il ritorno alla normalità, pure in vasca, per tanti giovani atleti locali.