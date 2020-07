Arriva chitarrista Kirk Fletcher, star del Festival Blues 2020

Nonostante la chiusura dei voli con gli Usa, San Severino Blues è riuscito a confermare un grande artista americano, già “prenotato” prima dell’emergenza sanitaria e, per fortuna del Festival, rimasto bloccato in Europa.

Kirk Fletcher è un artista imperdibile! Il concerto si tiene sabato 25 luglio, alle ore 21.30, nel Largo Servanzi Confidati (ingresso 15 euro, prenotazione obbligatoria al numero della Pro loco di San Severino 0733 638414, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19).

“Senza dubbio uno dei migliori chitarristi blues al mondo”, parola di Joe Bonamassa. Vincitore di ben 4 Blues Music Award e candidato al British Blues Award 2015, ha suonato con artisti famosi tra cui Joe Bonamassa e Charlie Musselwhite, nei Fabulous Thunderbirds come chitarra solista per tre anni. Ha suonato con i suoi eroi blues Pinetop Perkins, James Cotton, Hubert Sumlin, ma anche, come chitarriste solista, al servizio di star pop come Cindi Lauper ed Eros Ramazzotti nel suo tour mondiale. Il suo modo di suonare e cantare, pieno di sentimento, non manca mai dal vivo di suscitare brividi, il suo approccio unico alla musica blues e roots è allo stesso tempo moderno e autentico. Dopo aver pubblicato tre album in studio e uno dal vivo, sul finire del 2018 ha dato alle stampe il suo ultimo album, Hold On, che racconta l’uomo che c’è dietro la chitarra in una raccolta fresca, impavida e funky di canzoni originali, piena di bellissimi cambi di accordo e sfumature jazz.

“Questo è il mio primo vero disco solista”, afferma il raffinato chitarrista, riferendosi alle sue precedenti versioni più collaborative. “Questo sono io… puro Kirk Fletcher, ogni sua nota!”. Un disco osannato dalla critica specializzata internazionale, dove alterna testi personali e sentimentali a parole attente al sociale.

