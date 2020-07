Lube al Blugallery, visite mediche per neoacquisto Falaschi

Anche la Lube Volley usufruisce dei servizi del Centro medico Blugallery di San Severino. In questi giorni, infatti, il neoacquisto Marco Falaschi è stato accompagnato dal dottor Danilo Compagnucci, medico della Lube, negli ambulatori diagnostici del Centro per svolgere accertamenti di routine legati alle visite mediche d’inizio stagione. La formazione di Fefè De Giorgi ha da poco iniziato la preparazione e, come richiesto dai protocolli sanitari, sottopone i suoi atleti a i consueti controlli preagonistici. L’esperto palleggiatore Falaschi, che arriva alla Lube dopo una bella stagione a Siena, è stato accolto e salutato da tutti gli operatori del Blugallery, pronti a mettere a disposizione la struttura alla società Lube, massima espressione della pallavolo mondiale.

Intanto, il Centro prosegue a pieno ritmo la sua attività post Covid. In particolare la diagnostica per immagini – con la Tac 128 strati e le altre moderne apparecchiature – sta svolgendo un grosso lavoro, grazie all’impegno dei medici Pietro Pettinari, Andrea Sgolacchia, Umberto Negro, Antonio Cipriani, Annibale Francioni e all’anestesista Raffaele Pontani. Al Blugallery si possono effettuare esami di radiologia per tutto l’apparato osteo-articolare, Tac total body e cardio-Tac (con e senza mezzo di contrasto), esami di risonanza magnetica nucleare aperta (neuro e osteo-articolare), mammografia digitale 3D con tomosintesi, ortopantomografia e Core Beam 3D a grande campo visivo, densitometria ossea (Moc) ed esami ecografici di tutti i distretti corporei.