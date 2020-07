In un video lo spot turistico per ripartire dopo il Covid-19

San Severino si presenta a turisti e vacanzieri in un nuovo spot promozionale come un “gioiello in mezzo al verde”. Sono tre minuti di video che raccontano le bellezze artistiche, architettoniche, naturalistiche e storiche del nostro territorio: raccolte d’arte, panorami e paesaggi di un luogo straordinario sotto molti punti di vista. Il video è stato realizzato dall’assessorato al Turismo in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, assieme a Mama, la rete Marca maceratese che unisce i Comuni del territorio, all’Unione montana di San Severino e alla Pro loco settempedana.

Questo il link per la sua visione: https://youtu.be/XgRv0k3Yxlg

“Una realtà magica che fa innamorare – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – e che può essere vissuta in ogni stagione. Sono sempre più gli stranieri che ci scelgono, molti gli italiani che ci scoprono grazie all’attività di molti operatori impegnati sempre più nel dare ospitalità di qualità e nell’allargare l’offerta e adeguarla ai tempi che corrono”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore comunale al Turismo, Jacopo Orlandani, che sottolinea: “Abbiamo deciso di ripartire da qui, di ripartire da noi. Dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 non potevano non ricominciare dal nostro territorio e dalla sua straordinaria bellezza. Questo è il miglior biglietto da visita che possiamo offrire a turisti e vacanzieri ma anche a chi qui è di casa”.

Il “viaggio” parte, e non poteva essere altrimenti, dal profilo della città alta, con una suggestiva inquadratura di Castello al monte su cui svetta la torre civica, per poi volare in Piazza del Popolo, una delle più belle d’Italia, e proseguire sul monumentale complesso di San Domenico. Poi, sopra i tetti del centro storico e sulla Torre dell’Orologio.

Le immagini, quindi, entrano dentro il giardino pubblico Coletti, tra le strette vie del centro storico, nelle sale che ospitano le opere d’arte della Pinacoteca inquadrando, con un colpo d’occhio unico, il Polittico di Vittore Crivelli e la Madonna della Pace del Pinturicchio. Poi si torna al Castello, con le volte a crociera dipinte della fonte delle Sette Cannelle, fino a giungere al Duomo antico, al chiostro e all’interno del Museo archeologico.

I fotogrammi d’artista aprono ancora lo sguardo all’interno del Feronia, con il sipario storico abbassato e la raffigurazione di Raffaele Fogliardi, su disegno di Filippo Bigioli, della sacerdotessa dea Camurena Celerina intenta a liberare uno schiavo.

Nell’intenso viaggio per immagini si fa visita anche alla campagna settempedana per raccontare uno dei territorio più estesi della regione con i suoi quasi 194 chilometri quadrati.

Eccola la Doc “più piccola d’Italia”, dove si producono anche i Terreni di Sanseverino, poi gli uliveti da cui si ricava il pregiato olio extravergine d’oliva che nasce proprio da queste dolci colline, i salumi, gli insaccati e gli altri prodotti tipici della tradizione locale. Tra i richiami, questa volta all’outdoor, pure quelli dedicati al bike, con le ciclabili su strade sterrate, al cross e all’enduro.

Ma il territorio non sarebbe così bello se le immagini non raccontassero anche del borgo di Elcito, il “Tibet delle Marche”, del castello di Serralta, di quello di Pitino, incantevole realtà che, con il suo territorio, rappresenta il più ricco insediamento piceno di tutto l’entroterra maceratese.

Il video spot, infine, immortala una Piazza del Popolo “viva” in occasione di concerti e grandi eventi che, anche in quest’estate 2020, faranno di San Severino una “Città d’arte” da vivere e raccontare.

La presentazione ufficiale del video è per giovedì 30 luglio in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna “Una piazza da cinema”.