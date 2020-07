10 e lode alle “Medie”: due alunne premiate dall’Ufficio scolastico provinciale

L’Ufficio scolastico provinciale di Macerata, su iniziativa della dirigente Carla Sagretti, ha deciso anche per quest’anno di rendere onore ai più giovani, cioè agli studenti della Scuola secondaria di primo grado degli Istituti comprensivi della provincia che si sono distinti nello studio, conseguendo il massimo risultato, il tanto sognato 10 e lode, all’esame di Stato della cosiddetta “terza media”.

Nonostante le tante difficoltà vissute in questo anno scolastico a causa dell’ emergenza Covid 19, 112 studenti e studentesse hanno perseverato nello studio con costanza e impegno e a loro vanno i più sentiti rallegramenti di tutta la comunità scolastica e civile del nostro Territorio – si legge in una nota dell’Ufficio scolastico maceratese -. Purtroppo le misure di sicurezza non consentono quest’anno di organizzare una festa come negli anni precedenti. Tuttavia gli alunni e le alunne meritevoli saranno premiati con un attestato di merito realizzato dal Liceo artistico “G. Cantalamessa” di Macerata e con un libricino, dal titolo “Il futuro siamo noi”, come ricordo della loro significativa esperienza scolastica”.

Fra gli alunni che hanno ottenuto “10 e lode” ci sono anche due ragazze di San Severino, frequentanti l’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”. Sono Elisa Soverchia e Lavinia Repupilli.

«Auguriamo di cuore – conclude l’Ufficio scolastico – che questo sia solo l’inizio di una loro brillante carriera scolastica e se, come recita un vecchio proverbio, “il buongiorno si vede dal mattino”, sarà di certo per tutti (i 112; ndr) un futuro sereno e ricco di soddisfazioni! Buona vita ragazzi e… buon viaggio nel mondo della conoscenza».