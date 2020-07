Serralta più forte con Niccolò Paciaroni e Mikao Pinkowski

Il Serralta si è incontrato per la prima volta dopo lo stop aprendo così simbolicamente la nuova stagione. Pur non conoscendo ancora la data della ripartenza ufficiale del torneo di Terza Categoria, lo staff dirigenziale (sempre numeroso e con tutte conferme) ha voluto riunire i ragazzi, anche per far fare la conoscenza tra vecchi e nuovi. In questo periodo il lavoro è stato intenso perché si sono cercati elementi utili per potenziare la rosa in modo da poter vedere la squadra fare un ulteriore miglioramento come avvenuto prima della sospensione dell’attività quando sono arrivati risultati e, soprattutto, ottime prestazioni. I primi movimenti di mercato, ne seguiranno altri prossimamente per puntellare alcuni reparti (difesa e centrocampo in particolare), sono orientati a questo obiettivo e hanno prodotto per il momento l’arrivo di due giocatori: Niccolò Paciaroni e Mikao Pinkowski.

Il primo arriva dalla Settempeda e potrà portare esperienza e classe in difesa. Paciaroni può vantare diversi campionati in categorie superiori e nelle precedenti stagioni ha fornito un buon contributo anche in maglia biancorossa e ora potrà fare lo stesso anche nel Serralta.

Il secondo, invece, torna in gialloblù a distanza di appena un anno (esperienza allo Sforzacosta) e può rappresentare un rinforzo importante per il centrocampo in termini di dinamismo e presenza sotto porta, abilità che potrebbe essere utile anche per giostrare in altri ruoli.

Due giovani che, aggiunti agli altri, consentiranno di portare avanti il progetto under 23 pensato per far crescere tanti ragazzi, in particolare quelli di casa. Altro obiettivo centrato quello della riconferma in blocco della rosa della passata stagione. Una base solida su cui impostare la nuova annata agonistica come evidenzia anche il riconfermato mister Francescangeli: “Squadra rimasta praticamente invariata, anche se stiamo cercando qualche innesto per migliorarci. Qualcuno è già arrivato e credo possa essere utile. Avremo un gruppo che si conosce bene e che ha già conoscenza ed esperienza, quindi punteremo a fare bene da subito. Questo potrà essere un vantaggio importante, perché il lavoro sarà più semplice e come base avremo quello fatto prima dello stop e quindi saremo pronti subito e, secondo me, in grado di disputare un campionato migliore e, magari, con vista play off, obiettivo che sarebbe davvero il massimo per noi”.

Roberto Pellegrino